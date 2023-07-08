МО «Пулковский меридиан» за 94 млн рублей благоустроит компания из Новгорода

В Санкт-Петербурге администрация Московского района подвела итоги конкурса на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования «Пулковский меридиан». Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион выиграла компания ООО «Юни-Проф» из Великого Новгорода. Подрядчик выполнит работы за 94,3 млн рублей.

Согласно техзаданию, компании необходимо будет заняться озеленением территорий, вырубить больные деревья и сделать искусственную дорожную неровность. Работы должны окончиться до конца 2023 года.

ООО «Юни-Проф» зарегистрировано в Великом Новгороде в 2012 году. По данным СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 17,3 млн рублей, чистая прибыль — 169 тыс. руб. В портфеле госзаказов — лишь два выигранных контракта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге согласовали начало работ по благоустройству участка возле Ледового дворца в Стрельне. Там планируется обустроить новую рекреационную зону.

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Татьяна Князькова