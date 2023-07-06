Новая рекреационная зона появится возле Ледового дворца в Стрельне

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга согласовала начало работ по благоустройству участка возле Ледового дворца в Стрельне. До конца августа 2024 года южнее Санкт Петербургского шоссе по Заводской дороге появится новая рекреационная зона.

Как сообщили в ГАТИ, в этой локации планируется прокладка пешеходных коммуникаций, установка газонных ограждений и оборудования.

Заказчиком выступает администрация Петродворцового района. Подрядчиком — ООО «НПФ «Экоальянс». Производство работ разрешено до 30 августа 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по госзаказу нашел подрядчика по благоустройству парка 300-летия Санкт-Петербурга.

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