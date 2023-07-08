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Структура Rossko планирует запустить на «Титановой долине» производство автокомпонентов

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» одобрил инвестиционный проект создания завода по производству автокомпонентов, в том числе тормозных дисков. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, производство полного цикла планируется разместить на площадке в Верхней Салде.

Инициатором проекта является компания «РП1» (входит в холдинг Rossko — один из крупнейших дистрибьюторов запасных частей в России). Площадь участка, на котором разместится предприятие, составит 9,86 га. Объем инвестиций оценивается более чем в 9,3 млрд руб. Будет создано 487 рабочих мест.

Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2024 года. Сообщается, что в ближайшее время с компанией будет заключено соглашение об осуществлении деятельности, документы направят в Минэкономразвития для присвоения статуса резидента ОЭЗ.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году, является единственной ОЭЗ на Урале и в Сибири. Ее приоритетными отраслями являются производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. Напомним, на площадке в Верхней Салде за 554 млн руб. построят комплекс сжижения природного газа.

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