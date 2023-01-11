В «Титановой долине» построят комплекс СПГ за 554 млн рублей

В ОЭЗ «Титановая долина» (Верхняя Салда, Свердловская область) появится комплекс сжижения природного газа. В департаменте информационной политики региона сообщили, что компания «Аметист-СПГ» инвестирует в проект 554 млн руб.

Предприятие планирует выпускать СПГ марки «Б», который используется в качестве топлива для двигателей. Производительность завода составит 1,5 тонны продукции в час. Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин считает, что появление комплекса привлечет в регион автотранспортные компании и коммунальные предприятия, которые потребляют и специализируются на оптовой и розничной продаже СПГ.

Строительство комплекса должно начаться весной, а запустить производство планируется уже в конце этого года. Однако на полную мощность предприятие выйдет лишь к 2025 году. В результате реализации проекта будет создано 17 рабочих мест.

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