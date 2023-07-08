Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Мексики в России: возобновить прямое авиасообщение между странами затруднительно

Посол Мексики в РФ Вильегас Мехиас заявил, что его страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но осуществить это пока затруднительно. Прямое авиасообщение между Мексикой и РФ было приостановлено в конце февраля 2022 года после запрета Евросоюза на полеты российских самолетов над своей территорией.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно»,— сказал господин Мехиас в интервью «РИА Новости».

Посол заявил, что существуют и альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно осуществить. Он сообщил, что с Мексикой связывались представители аэропорта Внуково, которые предложили летать через Северный полюс.

«Это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний»,— отметил господин Мехиас. Он пояснил, что для таких полетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые есть у крупных авиакомпаний, а их партнеры, как правило,— из стран, которые ввели санкции против РФ.

Посол отметил, что интерес туристов к возобновлению прямого авиасообщения сохраняется. Он заявил, что раньше из России в Мексику каждый месяц было 27 полетов, а сейчас сохранились только непрямые рейсы — через Турцию и ОАЭ, а также выросла стоимость билетов.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...