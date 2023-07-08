Посол Мексики в России: возобновить прямое авиасообщение между странами затруднительно

Посол Мексики в РФ Вильегас Мехиас заявил, что его страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но осуществить это пока затруднительно. Прямое авиасообщение между Мексикой и РФ было приостановлено в конце февраля 2022 года после запрета Евросоюза на полеты российских самолетов над своей территорией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно»,— сказал господин Мехиас в интервью «РИА Новости».

Посол заявил, что существуют и альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно осуществить. Он сообщил, что с Мексикой связывались представители аэропорта Внуково, которые предложили летать через Северный полюс.

«Это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний»,— отметил господин Мехиас. Он пояснил, что для таких полетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые есть у крупных авиакомпаний, а их партнеры, как правило,— из стран, которые ввели санкции против РФ.

Посол отметил, что интерес туристов к возобновлению прямого авиасообщения сохраняется. Он заявил, что раньше из России в Мексику каждый месяц было 27 полетов, а сейчас сохранились только непрямые рейсы — через Турцию и ОАЭ, а также выросла стоимость билетов.

Эрдни Кагалтынов