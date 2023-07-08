В Шебекина при обстреле со стороны Украины загорелся центральный рынок

В белгородской области вооруженные силы Украины «Градами» обстреляли Шебекино, сообщил рано утром 8 июля губернатор Вячеслав Гладков. По его предварительным данным, пострадавших нет, но есть существенные повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, один из снарядов попал на территорию центрального рынка «с последующим возгоранием». Также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий, рассказал в телеграм-канале глава региона.

На данный момент, напомним, региональные власти, ведут масштабные работы по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки после интенсивных обстрелов ВСУ в конце мая и начале июня. По данным за 6 июля, в городе всего было повреждено 744 объекта, из них — 184 многоквартирных дома, 507 - индивидуальных и 53 социальных объекта. Работы вчера велись на 130 объектах. В пригородном селе выявлены повреждения на 629 объектах, из них – девять МКД, 611 - ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры. По состоянию на 7 июля, работы ведутся на 64 объектах. Всего к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 32 строительные организации.

Также в оперштабе уточняли, что в Шебекино сносу подлежат 14 объектов ИЖС: на семи участках демонтировано восемь домовладений, в том числе в пяти домах завершена разработка траншей, в одном домовладении устройство фундамента окончено, идет уход за бетоном, в одном доме идут работы по разбивке фундамента. Демонтирован в городе и многоквартирный дом на улице Московская, 9. На его площадке идет подготовка проектных решений для начала работ. Экспертиза по дому на Железнодорожной, 2 показала, что в результате пожара в подвальном помещении нарушена несущая способность всего здания. В связи с этим все шесть подъездов подлежат демонтажу.

В Новой Таволжанке по результатам экспертиз 51 объект ИЖС подлежит сносу. Уже получено 14 согласий от жильцов, сейчас в работе 11 домовладений, полностью демонтировано восемь домов, в двух демонтажные работы ведутся сейчас, в одном доме разбирают строительный мусор.

Затраты на восстановление жилья, соцобъектов и предприятий в приграничных районах белгородские власти оценивали в сумму более 20 млрд руб.

Владимир Зоркий