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Коммерсантъ FM
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AirBridgeCargo не получила Ил-96 для возобновления рейсов после года простоя

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») до сих пор не смогла получить от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) самолеты Ил-96-400Т. В конце марта «Волга-Днепр» сообщала, что ожидает получить первый такой самолет в июне и тогда же начать рейсы в Китай. По данным источника РБК, близкому к лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (входит в ОАК), договор о поставке самолетов AirBridgeCargo не был заключен, так как компания сделала «сравнительно небольшой обеспечительный платеж, который подлежит возврату».

Представитель «Волга-Днепр» в комментарии РБК подтвердил отсутствие поставок. Представитель ОАК заявил, что работы идут по графику, самолеты проходят процедуру восстановления летной годности, один из них находится в высокой степени готовности и готовится к передаче одному из российских эксплуатантов. В ОАК отказались комментировать, действительно ли договор о поставке самолетов так и не был заключен.

По данным источника РБК, «Ильюшин Финанс Ко.» начала переговоры с другими потенциальными эксплуатантами по возможным поставкам. Гендиректор Red Wings (принадлежит ОАК и «Ростеху») Евгений Солодилин ранее на этой неделе заявил, что обратился в ОАК с просьбой передать самолет Ил-96.

AirBridgeCargo занимала 42% российского рынка авиационных грузоперевозок. Она прекратила полеты в марте 2022 года из-за санкций. Парк AirBridgeCargo тогда состоял только из самолетов иностранного производства, у нее были 17 Boeing 747 и один Boeing 777.

Как авиарынок пережил санкции — в материале «Ъ» «Минус девять за бортом».

Леонид Уварчев

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