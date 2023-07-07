В Москве осуждены шестеро фигурантов дела о хищении почти 500 млн руб. у Минобороны

Черемушкинский суд Москвы назначил сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима шестерым фигурантам уголовного дела о хищении 482 млн руб. у Министерства обороны, которые были выделены на госконтракты.

Суд установил, что преступную схему организовал бизнесмен по фамилии Марангозян. Она действовала с 3 ноября 2012 года по 20 августа 2015 года, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

За счет служебного положения, говорится в решении суда, Марангозян имел «общую информацию об этапах финансирования по заключенным госконтрактам» между Минобороны РФ и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России».

За вознаграждение осужденный добился заключения госконтрактов для подконтрольных фирм, но реальных работ при этом на объектах не велось, поставил суд. Марангозян был осужден на 8 лет лишения свободы, остальные его подельники получили от 5 до 7 лет колонии.

Александр Кислов