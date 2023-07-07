Движение транспорта в центре Петербурга перекроют на три дня

В центре Санкт-Петербурга в ближайшие дни вводятся массовые ограничения движения транспорта. Как сообщили в городском комитете по транспорту, в частности, из-за проведения беговой эстафеты «Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6» с 00:00 до 23:59 в воскресенье, 9 июля, для водителей полностью перекроют Большую Морскую улицу от д. 39 до д. 43.

Кроме этого, движение временно будет прекращено с 05:00 до 13:00 9 июля по Дворцовом мосту в направлении — от Университетской к Дворцовой набережной и по Дворцовому проезду — в направлении от Дворцового моста к Адмиралтейскому проспекту. А с 00:00 09 июля до 08:00 11 июля для автомобилистов окажется недоступен участок набережной реки Мойки в районе Синего моста.

С 05:00 до 16:00 9 июля запрет для транспорта будет действовать также на участках Университетской набережной, Кадетской линии, Биржевой площади, Адмиралтейского проспекта, Малой Морской улицы, Исаакиевской площади, Адмиралтейской набережной, Черноморскому, Азовскому и Керченскому переулкам.

По ряду близлежащих улиц ограничат движение и запретят остановку. Полностью перечень ограничений — на сайте комитета по транспорту.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ближайшие выходные из-за дорожного ремонта в центре Петербурга перекроют Литейный проспект.

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