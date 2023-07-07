Сбербанк раскрыл размер возврата проблемных долгов

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин раскрыл размер возврата денежных средств при урегулировании споров по задолженности. Об этом он сообщил сегодня, 7 июля, выступая на сессии Финансового конгресса Банка России. «Есть три выхода из сложившейся ситуации. Первый — самый неблагоприятный — банкротство. У нас recovery здесь порядка 30%»,— отметил топ-менеджер банка. Второй выход — это реструктуризация. Банк проводит 25 тыс. реструктуризаций ежемесячно, при этом возврат составляет 70–75% от величины долга.

Третий вариант — медиация. В апреле 2023 года был разработан проект стандарта защиты прав и интересов заемщиков—физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Стандарт касается урегулирования вопросов с потребительскими кредитами и ипотекой и предполагает в том числе, что в ситуации, когда у человека несколько кредиторов, комплексным урегулированием долга может заниматься оператор (один из кредиторов этого лица).

Как заявил господин Ведяхин, по медиации возврат составляет 90%. И, по его словам, «это гораздо более здоровый инструмент», который позволит банкам «гораздо лучше управлять своим финансовым результатом и обеспечить лучшую возвратность». По оценкам топ-менеджера, потенциал урегулирования долгов таким способом для всего рынка составляет около 50 тыс. сделок в год. Впрочем, как считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, подобных кейсов гораздо больше. «У нас миллионы проблемных заемщиков, и нам по-хорошему нужны процедуры, которые работают не на десятки тысяч, а на миллионы, то есть они должны быть автоматизированы».

При этом, по оценке господина Хотимского, по необеспеченным кредитам на крупных чеках реальный уровень возврата может составлять всего 4–5%. При этом он обращает внимание, что должники нередко выплачивают «неким юридическим компаниям» больше денег, чем банкам. По его оценке, проблема этих так называемых раздолжнителей на банковском рынке «нарастает очень серьезно». Раздолжнителями, как правило, называют лиц, которые выдают себя за юристов и за плату предлагают решить проблемы с кредиторами, но могут вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг.

Ольга Шерункова