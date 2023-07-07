На Кубани до 27 июля ограничили посещение лесов

С 7 по 27 июля включительно в Краснодарском крае ограничили посещение лесов. Об этом говорится в соответствующем приказе министерства природных ресурсов региона, размещенном на сайте администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Документ вводит ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Исключения вводятся для транспорта лесопожарных и аварийноспасательных формирований, лесной охраны, оперативных служб, пожарных частей и спецтехники пожарных служб. Кроме того, на землях лесного фонда Кубани запрещается разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки.

ГУК «Комитет по лесу» должен будет перекрыть лесные дороги шлагбаумами и организовать пункты контроля при въезде в лес. Специалисты краевого лесопожарного центра должны установить по границам территории лесного фонда предупредительные аншлаги, усилить мониторинг пожарной опасности, в том числе с помощью беспилотников.

С 8 июля в Крыму из-за отсутствия улучшения пожарной обстановки и рисков крупных пожаров в лесах региона вводят особый противопожарный режим. На время его действия туристам и жителям республики запрещено выжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные работы.

Татьяна Ручкина

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