В Крыму с 8 июля вводят особый противопожарный режим

С 8 июля в Крыму вводят особый противопожарный режим. Такое решение принято в связи с прогнозируемым установлением 4 и 5-го классов пожарной опасности на полуострове, а также отсутствием улучшения пожарной обстановки и рисками крупных пожаров в лесах региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

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«Такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым»,— отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

С особым противопожарным режимом вводятся дополнительные, усиленные требования по пожарной безопасности. Также необходимо привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

На время действия особого противопожарного режима туристам и жителям Крыма запрещается выжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные работы в селах и городах, на предприятиях, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

Татьяна Ручкина

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