Тамбовский суд отправил в колонию военнослужащего за хранение гранаты

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима военнослужащего, который привез из зоны специальной военной операции гранату (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Согласно картотеке дел, речь идет об Игоре Булгакове.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчина осенью прошлого года был мобилизован. Во время участия в специальной военной операции на территории ЛНР нашел в лесополосе боевую гранату. Он взял ее с собой и скрыл факт обнаружения от воинских должностных лиц. Зимой во время отпуска он привез гранату домой и хранил ее на крыше гаража.

В итоге полиция обнаружила и изъяла у военнослужащего гранату. Он был задержан.

После вынесения приговора военнослужащего взяли под стражу. Ему также назначен штраф в 40 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Какой приговор за покушении на убийство военнослужащего под Воронежем получил мобилизованный из Тюменской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев