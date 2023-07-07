Мужчины. Второй круг. Хольгер Руне (Дания, 6)—Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 7:6 (7:3), 6:4. Маттео Берреттини (Италия)—Алекс Де Минор (Австралия, 15) 6:3, 6:4, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 3)—Адриан Маннарино (Франция) 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Александр Зверев (Германия, 19)—Ёсукэ Ватануки (Япония) 6:4, 5:7, 6:2, 6:2. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Александр Мюллер (Франция) 6:4, 7:6 (7:2), 6:3. Стефанос Циципас (Греция, 5)—Энди Маррей (Великобритания) 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Кристофер Юбэнкс (США)—Кэмерон Норри (Великобритания, 12) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:3). Третий круг. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Лоренцо Музетти (Италия, 14) 7:6 (7:4), 6:4, 6:4. Янник Синнер (Италия, 8)—Кантен Алис (Франция) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Александр Бублик (Казахстан, 23)—Максимилиан Мартерер (Германия) 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Роман Сафиуллин (Россия)—Гвидо Пелья (Аргентина) 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.
Женщины. Второй круг. Петра Квитова (Чехия, 9)—Александра Соснович (Белоруссия) 6:2, 6:2. Екатерина Александрова (Россия, 21)—Мэдисон Бренгл (США) 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Анна Блинкова (Россия)—Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) 7:5, 6:3. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Варвара Грачева (Франция) 2:6, 7:5, 6:2. Третий круг. Виктория Азаренко (Белоруссия, 19)—Дарья Касаткина (Россия, 11) 6:2, 6:4. Унс Джабир (Тунис, 6)—Элизабета Коччаретто (Италия) 6:4, 6:0. Маркета Вондроушова (Чехия)—Донна Векич (Хорватия, 20) 6:4, 6:0.