Воронежец получил условный срок за попытку дать взятку старооскольскому чиновнику

Старооскольский горсуд признал жителя Воронежской области виновным в покушении на дачу взятки (ч.3 ст. 30, п.п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ). Как рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области, ему назначено четыре года лишения свободы условно со штрафом в 600 тыс. руб.

В суде установлено, что в апреле этого года мужчина попытался передать 200 тыс. руб. уполномоченному должностному лицу администрации Старооскольского городского округа за заключение госконтракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей на сумму в 35 млн руб. В момент передачи денег мужчина был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

В пресс-релизе СКР имя подсудимого не раскрывается. Согласно картотеке дел, за покушение на даче взятки сегодня осужден Андрей Кузнецов.

Сергей Толмачев

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