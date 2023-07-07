Депутат Госдумы из Ленобласти потребовала признать иноагентом писателя Бориса Акунина

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко подала официальный запрос в Минюст РФ о признании иностранным агентом известного писателя Бориса Акунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В пятницу, 7 июля депутат от «Единой России», которая, согласно карточке Госдумы, представляет в нижней палате российского парламента Ленинградскую и Псковскую области, написала в своем Telegram-канале, что причиной ее обращения в Минюст является публикация произведений и постановка спектаклей по книгам господина Акунина, «с явной антироссийской позицией».

Со слов парламентария, писатель проживает за границей и якобы является членом организации «Настоящая Россия» (признана в РФ иноагентом), которая «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины».

«Считаю, что Акунин, как публичное лицо с явной антироссийской позицией, должен быть также признан Минюстом иностранным агентом. Живет писатель заграницей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги»,— пишет Ольга Занко (орфография и пунктуация автора сохранены — «Ъ-СПб»).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова и петербургское издание «Бумага».

Наталья Ширнина

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