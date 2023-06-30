Петербургское издание «Бумага» и музыкант Борис Гребенщиков пополнили списки иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов петербургское сетевое издание «Бумага» и лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Приказ об этом ведомство опубликовало в пятницу, 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В списки иноагентов также внесены издание Sota.vision, АНО «Англо-американская школа Москвы» и ряд общественных деятелей. Почти всем вменено распространение недостоверной информации о решениях властей страны и действиях Вооруженных сил РФ. «Англо-американская школа Москвы», по версии Минюста, распространяло ЛГБТ-пропаганду. О Борисе Гребенщикове в документе сказано, что он «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине» и «выступал против специальной военной операции на Украине».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте