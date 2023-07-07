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Коммерсантъ FM
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Россиянка Касаткина проиграла белоруске Азаренко на Wimbledon

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла белоруске Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдонского турнира. Продолжавшаяся 1 час 16 минут встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Азаренко. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина) и Софией Кенин (США).

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Первая ракетка России 26-летняя Касаткина находится на 10-й позиции рейтинга WTA, она выиграла шесть турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

Экс-первая ракетка мира 33-летняя Виктория Азаренко занимает 20-ю строчку рейтинга WTA, выиграла 21 турнир ассоциации в одиночном разряде.

Призовой фонд Wimbledon, который проводится на травяном покрытии, составляет $56,3 млн. Турнир завершится 16 июля.

Мария Федотова

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