На территории бывшего завода «Самсон» в Петербурге появится школа на 550 мест

Правительство Санкт-Петербурга объявило тендер на строительство общеобразовательной школы на 550 учеников на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Московском районе. Как сообщает «Деловой Петербург», цена контракта составляет 1,5 млрд рублей. Итоги конкурса будут подводиться 1 августа.

Согласно условиям контракта, школа должна будет введена в эксплуатацию не позднее 7 июля 2025 года.

Территория бывшего завода «Самсон» застраивается с 2015 года компаниями «Интерторг», «Аквилон» и Seven Suns Development. Сейчас там введено в эксплуатацию более 453 тыс. кв. м жилья. Территория не охвачена соцобъектами, в настоящий момент там идет строительство одного детского сада и одной школы. Оба проекта реализует «Аквилон».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший директор «Самсона» построит новый жилой комплекс в Каменке.

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