«Обстановка уютного семейного бистро»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает об атмосфере ресторана на Большой Никитской, а также о блюдах из свежих средиземноморских продуктов, которые там подают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mamie Фото: Mamie

Новый проект Lucky Group на Большой Никитской улице называется Mamie, что в переводе с французского означает «Бабушка». Французский флер чувствуется и в интерьере: винтажная мебель от Жака Шамброна, брассерийные окна, травертиновые полы, антикварная посуда с европейских блошиных рынков. Все это создает в новом ресторане узнаваемую обстановку уютного семейного бистро.

Впрочем, не стоит забывать, что подобные заведения в Москве были и остаются лишь имитацией старинного европейского формата. По множеству экономических и административных причин только самые продвинутые и структурированные ресторанные компании могут себе позволить воссоздать в центре столицы беззаботную атмосферу семейного ресторанчика где-то на средиземноморском побережье, и новый Mamie — удачное тому подтверждение.

Яркая и простая еда «рустик» от бренд-шефа Дана Мирона — это гимн свежим средиземноморским продуктам и фамильным южноевропейским рецептам. В меню — собирательный образ бистрономии Евросоюза. Тут и отличная паста, хочешь — с трюфелем, хочешь — аль помодоро, три вида тартара с пом фри и без, прошутто с дыней, кальмары арабьята, печеный баклажан эскабече, целый морской язык с каперсами и соусом бер-блан, томаты тоннато.

В каждое блюдо вложена работа огромного ресторанного холдинга с корпоративной базой поставщиков, нескончаемыми тренингами персонала, выверенной эргономикой открытой кухни и строгой калькуляцией. И никакого cherchez la femme и уж тем более mamie.