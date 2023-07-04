Глава Следкома призвал чаще сажать ярославских чиновников за проблемы детей-сирот

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что руководители следственных управлений допускают недостатки в работе по защите жилищных прав детей-сирот, в частности в вопросе возбуждения уголовных дел в отношении чиновников. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, в числе критикуемых оказались и ярославские следователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

Господин Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное защите жилищных прав детей-сирот. Он отметил, что численность не обеспеченных жильем сирот остается неизменно высокой: на начало 2022 года очередь состояла из 193 тыс. лиц, на начало 2023 — 192 тыс. Глава СК обратил внимание на то, что на эти цели выделяются бюджетные средства, однако в ряде регионов в полном объеме они не расходуются. В числе докладчиков по проблеме жилья для сирот оказались руководители СК из Адыгеи, Томской и Ярославской областей.

«Сотрудники указанных подразделений подвергнуты жесткой критике за отсутствие процессуальной активности по восстановлению нарушенных прав детей-сирот. Так, в Республике Адыгея уголовные дела о халатности чиновников, по чьей вине не расходуются выделенные на строительство квартир денежные средства и растет очередь нуждающихся в жилье, не возбуждались более трех лет, а в Томской и Ярославской областях такие процессуальные решения приняты несвоевременно»,— заявили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин призвал усилить активность, а также объявил о служебных проверках в отношении следователей.

Алла Чижова