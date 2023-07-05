Из Петербурга в Стамбул увеличится количество рейсов

С 11 июля авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту рейсов в Стамбул с двух до трех в день. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково). В июле полеты будут выполняться пять раз в неделю: во вторник, среду, четверг, пятница и воскресенье. Начиная с августа — ежедневно.

Сейчас авиакомпания выполняет в турецкий город два рейса в день: в 01:05 и 13:00 из Пулково. Новый вылет назначен на 05:55 из Петербурга, прилет в новый международный аэропорт Стамбула — в 09:45. Из Стамбула вылет запланирован в 01:05, прилет в Пулково — в 04:55.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик Mahan Air с 9 июня открыл регулярный рейс Санкт-Петербург — Тегеран. Таким образом, количество рейсов в столицу Ирана увеличится до трех в неделю.

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