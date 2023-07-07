Воронежцы чаще большинства других россиян обращаются к кардиологам и офтальмологам после перенесенного коронавируса

Жители Воронежской области наравне с жителями еще девяти регионов наиболее часто обращаются к кардиологам после заболевания коронавирусом и наравне еще с жителями еще шести регионов — к офтальмологам. Такие данные приводятся в исследовании Федерального научно-клинического центра ФМБА России и страхового дома ВСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным центра, после коронавируса у пациентов появляются проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной системами, органами зрения. В целом за время пандемии с число обращений россиян к кардиологам выросло с 12,6% до 16,7%, к офтальмологам — с 14,4% до 18,1%, к инфекционистам — с 4,6% до 6%.

К кардиологам помимо воронежцев чаще всего обращаются жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Нижегородской, Тульской, Свердловской, Новосибирской областей и Удмуртии. Помощь офтальмологов часто востребована также в Якутии, Волгоградской, Ростовской, Свердловской областях, Приморском и Хабаровском краях.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Коронавирусу определили среднюю температуру по России».

Наталья Костарнова, Иван Недокопов

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