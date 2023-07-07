В Воронежской и Курской областях упало производство курятины, в Белгородской выросло

В двух из четырех регионов, граничащих с Украиной, за пять месяцев 2023 года сократилось производство курятины — Воронежской и Курской областях. Это следует из имеющихся у «Ъ» подсчетов участников рынка и отраслевых ассоциаций.

По этим данным, в январе–мае 2023 года в Воронежской области упало на 2% год к году, до 48,9 тыс. т в живом весе, в Курской — на 4%, до 54,8 тыс. т.

В то же время в еще одном регионе Черноземья Белгородской области, которая наиболее интенсивно обстреливается со стороны Украины, выпуск увеличился на 1% до 329,5 тыс. т. Также выросло производство и в Брянской области — на 13% до 139,1 тыс. т.

На эти регионы приходится около половины всей производимой курятины в центре страны.

Сокращение производства привело к росту стоимости мяса птицы в рознице. В Белгородской области в сети «Магнит» курятина стоит на 3% дороже, чем в июне, в магазинах X5 Group — на 13%, в Воронежской — на 2% и 12%. По данным источника «Ъ» в одной из крупных сетей, с 23 по 29 июня продажи курятины в натуральном выражении в Белгороде, Курске, Брянске выросли на 1–1,6% по сравнению с предыдущей неделей, в Воронеже — упали на 8,8%.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Курица в пограничном состоянии».

Иван Недокопов

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