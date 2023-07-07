Культурно-досуговый центр построят в Металлурге в Ижевске

В столице Удмуртии на улице Песочной планируют построить культурно-досуговый центр, а не мечеть, как сообщалось ранее. Двухэтажное здание действительно будет вмещать молельную комнату для мусульман, однако в остальных помещениях расположатся кружки для детей. Об этом рассказал муфтий Удмуртии Фаиз Хазрат Мухамедшин, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: debate.izh.ru Фото: debate.izh.ru

Как отметил муфтий Удмуртии, помещения будут предоставляться жителям бесплатно, однако задача родителей привести учителя и оплатить его услуги. Данные кружки станут доступны для людей разных вероисповеданий, поскольку там будут преподавать светские предметы.

«То есть речь идет о том, чтобы занимались именно в кружках, которые нужны всем. Это будет место, куда имеет доступ любой человек, главное — чтобы были чистота и порядок»,— подчеркнул Фаиз Хазрат.

Напомним, согласно данным, представленным на странице слушаний на сайте муниципалитета, здание будет состоять из двух надземных этажей и одним цокольным. В настоящее время проходят общественные обсуждения о предоставлении разрешения на использование данного земельного участка.