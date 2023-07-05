Мечеть могут построить в Ижевске на улице Песочной

В столице Удмуртии планируют построить новую мечеть, рассчитанную на 250 посетителей, на участке в рекреационно-парковой зоне к северо-западу от перекрестка улицы Песочной и дороги на телецентр. В настоящее время проходят общественные обсуждения о предоставлении разрешения на использование данного земельного участка. Соответствующий документ подписал экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев в последний день работы. Об этом пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: debate.izh.ru Фото: debate.izh.ru

Согласно данным, представленным на странице слушаний на сайте муниципалитета, мечеть «Хамид-250» будет состоять из двух надземных этажей и одним цокольным. В здании разместят молельный зал для мужчин на 170 человек и 80-местный зал для женщин, тахаратные, учебные классы и конференц-зал.

Напомним, в 2017 году в Ижевске планировали построить мусульманский культурный центр. Объект планировали возвести на ул. 30 лет Победы. Однако затем минимущества Удмуртии отозвало запрос на предоставление участка под строительство из-за необходимости дополнительной проработки проекта.