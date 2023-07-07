NF Group: объем качественных складов в Черноземье превысил 1 млн кв. м

За первые шесть месяцев 2023 года объем ввода качественной складской недвижимости в регионах России составил порядка 308 тыс. кв. м, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. 71 тыс. кв. м из этого объема было введено в регионах Черноземья. Таким образом, общий объем качественных складов в макрорегионе превысил 1 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным, на конец первого полугодия 2023 года общий объем качественной складской недвижимости в регионах Черноземья составляет 1,017 млн кв. м, что на 71 тыс. кв. м больше, чем в конце первого полугодия 2022 года»,— рассказал партнер NF Group Константин Фомиченко. Около 63% (639 тыс. кв. м) складских площадей расположены в Воронежской области, 19% (199 тыс. кв. м) — в Липецкой области, 9% (90 тыс. кв. м) — в Курской области. В Белгородской, Орловской и Тамбовской областях объемы предложения занимают не более 3% среди регионов Черноземья и составляют 34, 28 и 27 тыс. кв. м соответственно.

Доля вакантных площадей, по предварительным данным, в конце первого полугодия 2023 года остается минимальной — 1,6% от общего объема качественного складского предложения Черноземья, или на 0,6 процентного пункта больше аналогичного периода 2022-го, отметил Константин Фомиченко. При этом 96% от всех свободных площадей находится в Воронеже, где средневзвешенная ставка аренды на готовые и потенциально освобождаемые площади класса А составляет 5,8 тыс. руб./кв. м/год triple net (рента+налоги+страховые платежи+ремонт и коммунальные платежи.— «Ъ-Черноземье»), а доля вакантных площадей от общего объема предложения — 2,5%. В Белгородской области доля вакантных площадей составляет не более 1,9% от всего качественного складского предложения Черноземья. В остальных областях макрорегиона вакансия, по данным господина Фомиченко, отсутствует.

О том, почему эксперты фиксировали возможный избыток мощностей логоцентров в Черноземье, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Рынок складывается по-разному».

Мария Старикова

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