В Ярославле у фигуранта уголовного дела изъяли объект культурного наследия

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск об изъятии у предпринимателя Максима Каткова объекта культурного наследия на улице Андропова. Информация размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на Андропова,21

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание на Андропова,21

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в доме №21 по улице Андропова в марте 2022 года произошло обрушение перекрытий, погиб один рабочий. По данному факту в отношении собственника обрушившихся помещений было возбуждено уголовное дело. 6 июля начался судебный процесс над предпринимателем Максимом Катковым (подробнее в материале «Ъ-Ярославль» — «Докопался до суда»).

И в этот же день, вечером 6 июля арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск департамента охраны объектов культурного наследия и изъял у Максима Каткова его долю в доме №21 по улице Андропова.

«Согласно решению суда, нежилые помещения 1 этажа площадью 124,6 кв.м. и нежилые помещения подвала 1, 2 этажей площадью 431,6 кв. м., а также доля собственника на земельный участок, расположенный в границах участка объекта, подлежат продаже с публичных торгов в установленном законом порядке»,— прокомментировали судебное решение в департаменте.

Весь дом на Андропова находится в реестре объектов культурного наследия местного значения под названием «Новообщественный ряд толкучего рынка». Стоимость восстановительных работ на объекте по данным прокуратуры составила 1,1 млн руб.

Андрей Иванов