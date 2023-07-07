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Коммерсантъ FM
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Венедиктов: состояние Милашиной улучшается

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) рассказал, что состояние журналистки Елены Милашиной, жестоко избитой в Чечне, улучшается.

Слева направо: главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналистка Елена Милашина и экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом)

Слева направо: главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналистка Елена Милашина и экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом)

Фото: @aavst2022

Слева направо: главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналистка Елена Милашина и экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом)

Фото: @aavst2022

«Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев — и опять их загипсовали»,— сказал господин Венедиктов (цитата по РИА «Новости»).

Адвокат Александр Немов и Елена Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Елену Милашину заставляли сказать пароль от ее iPhone, били по пальцам, обрили голову, облили зеленкой. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей, у Александра Немова — ножевое ранение в ногу. Сейчас Елена Милашина и Александр Немов находятся в московской больнице.

Проверки по нападению проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Расследование ведется по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ). Дело возбуждено по результатам проверки по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Подробнее о нападении — в публикации «Ъ» «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Полина Мотызлевская

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