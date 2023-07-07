Врач-терапевт из Петербурга оштрафована на 300 тысяч за подделку сертификатов о вакцинации

Калининский районный суд вынес первый в судебной практике Санкт-Петербурга приговор по делу о «воздействии на критическую информационную инфраструктуру» (ст. 274.1 УК РФ). Медработница за денежное вознаграждение вносила знакомых в реестр сведений о вакцинации без фактического оказания этой услуги.

Как сообщает 7 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, по данным следствия, незаконной услугой врача общей практики городской поликлиники №54 воспользовались 19 граждан. За внесение в базу вакцинированных медработница просила с них от 5 до 10 тысяч рублей.

Перед судом женщине было запрещено пользоваться интернетом, находиться в местах проведения массовых мероприятий и общаться со свидетелями по уголовному делу. Врач в суде свою вину признала.

В итоге суд назначил фигурантке наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании двух врачей по делу о торговле младенцами.

Татьяна Князькова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте