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Улицу Рождественскую перекроют для автомобилей 8 июля из-за гастрофестиваля

Движение транспорта приостановят на улице Рождественской с полуночи 8 июля до 5:00 9 июля из-за гастрономического фестиваля. Ограничения будут действовать на участках от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской, сообщили в мэрии.

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» будет проходить каждую субботу до конца лета. Участниками станут бары и рестораны со всего города, заведения вынесут столики на перекрытую проезжую часть.

Куда еще сходить в Нижнем Новгороде — в материале «Ъ-Приволжье» «"Простая красота", разный Горький и уличный балаган».

Елена Ковалева

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