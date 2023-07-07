«Простая красота», разный Горький и уличный балаган

На следующей неделе в городе пройдут фестивали «Горький fest» и «Горький +», выступления уличных театров, фотовыставки, лекции, экскурсии и концерты классической музыки. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Зрители в летнем кинотеатре «Горький fest» на Нижневолжской набережной
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
8 июля на Нижневолжской набережной откроется летний кинотеатр фестиваля «Горький fest». В программе — фильмы Леонида Гайдая, Алексея Учителя, Виктора Шамирова. Вход свободный. До 13 июля кинопоказы также будут проходить в центре культуры «Рекорд» и Театре драмы, попасть на них можно по предварительной регистрации. Полная программа опубликована на сайте фестиваля.
8 июля в Пакгаузах на Стрелке в рамках фестиваля «Горький +» пройдет концерт «Горький и Ницше». Со сцены прозвучат сочинения Танеева, Метнера, Эйгеса, стихи Рюккерта, Шамиссо, Ницше, Пушкина. Билеты от 400 руб.
8 и 9 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится фестиваль комиксов и визуального искусства «ГорькийКон». Темой этого года стала «Эпоха открытий». Художники представят свое творчество, пройдет конкурс стимпанк-костюмов, выставка ретроавтомобилей, лекции и мастер-классы по созданию комиксов от опытных авторов. Участие бесплатное.
Актер ВАУ театра
Фото: Воронежский академический уличный театр
8 и 9 июля на Нижегородской ярмарке выступят уличные театры с ходулистами, трюками, акробатикой и авторскими масками. Компания «За углом» покажет цирковую программу «Лисапед Шоу», театр «Пластилиновый дождь» — «Между завтра и вчера». Воронежский академический уличный театр (ВАУ театр) сыграет площадной спектакль «Как царь Петр чего-нибудь там». Выступления пройдут в рамках фестиваля «Горький +». Специально для его зрителей покажут спектакль-гротеск «Горький на телеге». Вход на все мероприятия свободный.
9 июля в Пакгаузах состоится барочный спектакль-концерт «Солнце над островом Капри». В основу программы литературно-музыкального путешествия легли письма Горького из Италии и фрагменты из его цикла «Сказок об Италии». Концерт пройдет в рамках фестиваля «Горький +». В продаже остались билеты от 800 до 1,5 тыс. руб.
В филармонии продолжаются летние благотворительные концерты. Солисты музыкального лектория 11 июля исполнят сочинения нижегородских композиторов, 12 июля прозвучат арии из опер «Фаворитка», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта», «Сказки Гофмана», серенада Дон Жуана Чайковского. 14 июля солисты исполнят музыку Вальдтейфеля, Гайдна, Глинки, Равеля. Регистрация на мероприятия откроется 10 июля, вход свободный.
Сергей Чубаров. Дерево у пруда в 15-м микрорайоне летом 2011. Фото предоставлено Русским музеем фотографии
12 июля в Русском музее фотографии откроется выставка «Простая красота» московского фотографа Сергея Чубарова. В экспозиции — более 50 работ, выполненных в редких и сложных техниках, включая съемку в инфракрасном диапазоне и лит-печать (разновидность черно-белой печати.— «Ъ»). Билеты от 150 руб.
13 июля в «Музейном дворике» дома Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 пройдет лекция о садах и парках Крыма. Гостям мероприятия расскажут, как побережье стало местом отдыха в начале XIX века. Стоимость посещения 200 руб.
13 июля в научном дворике ИЦАЭ состоится лекция кандидата социологических наук Екатерины Креховец «(Ир)рациональное поведение в экономике». Она расскажет, что влияет на принятие людьми нерациональных решений и как это связано с эмоциями, интуицией и внешними факторами в экономике. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации.
14 июля в «Заповедных кварталах» — премьера семейного квеста-головоломки «Обыкновенные сны Савелия. Лето». Во время театрализованной игровой прогулки в наушниках участники исследуют старинные городские кварталы. Для детей до шести лет билет бесплатный, до 16 лет — 700 руб. В стоимость входит подарочный набор «Театр теней». Взрослые подарка не получат, поэтому смогут поучаствовать в экскурсии за 300 руб.