«Простая красота», разный Горький и уличный балаган

На следующей неделе в городе пройдут фестивали «Горький fest» и «Горький +», выступления уличных театров, фотовыставки, лекции, экскурсии и концерты классической музыки. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в летнем кинотеатре «Горький fest» на Нижневолжской набережной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Зрители в летнем кинотеатре «Горький fest» на Нижневолжской набережной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

8 июля на Нижневолжской набережной откроется летний кинотеатр фестиваля «Горький fest». В программе — фильмы Леонида Гайдая, Алексея Учителя, Виктора Шамирова. Вход свободный. До 13 июля кинопоказы также будут проходить в центре культуры «Рекорд» и Театре драмы, попасть на них можно по предварительной регистрации. Полная программа опубликована на сайте фестиваля.

8 июля в Пакгаузах на Стрелке в рамках фестиваля «Горький +» пройдет концерт «Горький и Ницше». Со сцены прозвучат сочинения Танеева, Метнера, Эйгеса, стихи Рюккерта, Шамиссо, Ницше, Пушкина. Билеты от 400 руб.

8 и 9 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится фестиваль комиксов и визуального искусства «ГорькийКон». Темой этого года стала «Эпоха открытий». Художники представят свое творчество, пройдет конкурс стимпанк-костюмов, выставка ретроавтомобилей, лекции и мастер-классы по созданию комиксов от опытных авторов. Участие бесплатное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер ВАУ театра

Фото: Воронежский академический уличный театр Актер ВАУ театра

Фото: Воронежский академический уличный театр

8 и 9 июля на Нижегородской ярмарке выступят уличные театры с ходулистами, трюками, акробатикой и авторскими масками. Компания «За углом» покажет цирковую программу «Лисапед Шоу», театр «Пластилиновый дождь» — «Между завтра и вчера». Воронежский академический уличный театр (ВАУ театр) сыграет площадной спектакль «Как царь Петр чего-нибудь там». Выступления пройдут в рамках фестиваля «Горький +». Специально для его зрителей покажут спектакль-гротеск «Горький на телеге». Вход на все мероприятия свободный.

9 июля в Пакгаузах состоится барочный спектакль-концерт «Солнце над островом Капри». В основу программы литературно-музыкального путешествия легли письма Горького из Италии и фрагменты из его цикла «Сказок об Италии». Концерт пройдет в рамках фестиваля «Горький +». В продаже остались билеты от 800 до 1,5 тыс. руб.

В филармонии продолжаются летние благотворительные концерты. Солисты музыкального лектория 11 июля исполнят сочинения нижегородских композиторов, 12 июля прозвучат арии из опер «Фаворитка», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта», «Сказки Гофмана», серенада Дон Жуана Чайковского. 14 июля солисты исполнят музыку Вальдтейфеля, Гайдна, Глинки, Равеля. Регистрация на мероприятия откроется 10 июля, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чубаров. Дерево у пруда в 15-м микрорайоне летом 2011. Фото предоставлено Русским музеем фотографии

Сергей Чубаров. Дерево у пруда в 15-м микрорайоне летом 2011. Фото предоставлено Русским музеем фотографии



12 июля в Русском музее фотографии откроется выставка «Простая красота» московского фотографа Сергея Чубарова. В экспозиции — более 50 работ, выполненных в редких и сложных техниках, включая съемку в инфракрасном диапазоне и лит-печать (разновидность черно-белой печати.— «Ъ»). Билеты от 150 руб.

13 июля в «Музейном дворике» дома Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 пройдет лекция о садах и парках Крыма. Гостям мероприятия расскажут, как побережье стало местом отдыха в начале XIX века. Стоимость посещения 200 руб.

13 июля в научном дворике ИЦАЭ состоится лекция кандидата социологических наук Екатерины Креховец «(Ир)рациональное поведение в экономике». Она расскажет, что влияет на принятие людьми нерациональных решений и как это связано с эмоциями, интуицией и внешними факторами в экономике. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации.

14 июля в «Заповедных кварталах» — премьера семейного квеста-головоломки «Обыкновенные сны Савелия. Лето». Во время театрализованной игровой прогулки в наушниках участники исследуют старинные городские кварталы. Для детей до шести лет билет бесплатный, до 16 лет — 700 руб. В стоимость входит подарочный набор «Театр теней». Взрослые подарка не получат, поэтому смогут поучаствовать в экскурсии за 300 руб.

Подготовила Елена Ковалева