The Times: забастовка сотрудников Евроконтроля может затронуть до 30% авиарейсов

Сотрудники Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), которая координирует воздушное движение по всей Европе, намерены объявить забастовку из-за недовольства уровнем зарплат и условиями работы. Из-за этого в сезон летних отпусков могут быть отменены или отложены до 12,6 тыс. авиарейсов в день, или 30% от их общего числа. Об этом сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, последствия забастовок могут быть «масштабными и крайне дезорганизующими». «Это полномасштабная забастовка, 20–30% рейсов будут как минимум просто отложены»,— говорят источники издания.

Конкретные даты забастовок могут быть объявлены профсоюзами, представляющими интересы сотрудников Евроконтроля, в ближайший понедельник. В июле и августе Евроконтролю, как ожидается, необходимо будет координировать и контролировать около 33 тыс. рейсов в день, это на 7% больше, чем годом ранее.

В письме профсоюза Union Syndicale Bruxelles (USB) к руководству Евроконтроля, с текстом которого ознакомилась The Times, выдвигается требование о немедленном приеме на работу дополнительно не менее 20 диспетчеров, что позволило бы справиться с возросшей нагрузкой. Авторы письма отмечают, что осознают создаваемые забастовкой трудности, но не видят иного пути обозначить всю серьезность проблемы. «Наши претензии законны, обоснованны и справедливы, они соответствуют интересам ведомства, руководства, наших акционеров, пассажиров и нас самих как преданных сотрудников ведомства»,— говорится в письме.

Алена Миклашевская