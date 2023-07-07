Проект строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове направлен на экспертизу

Компания ООО «Геоэкопроект» завершила разработку проектно-сметной документации по строительству дороги «Орбитальная-2» в Ростове. Проект направлен для государственной экспертизы, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Четырехполосная дорога протяженностью 4,5 км пройдет через микрорайон Суворовский и свяжет его с районом Темерника и северным обходом Ростова.

Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев поручил в период прохождения госэкспертизы проработать этапность реализации проекта, что, в свою очередь, необходимо для определения источника финансирования.

Как сообщалось ранее, летом 2022 года застройщик мкр. Суворовский и региональный минтранс подписали соглашение о проектировании дороги на участке от районной магистрали №2 кв II-1 до ул. Обсерваторной. Подрядчиком проекта выступает «КраснодарИнвестСтрой».

Анастасия Назарова