Проект автодороги «Орбитальная-2» будет направлен на госэкспертизу к концу второго квартала 2023 года

ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» представил в правительстве Ростовской области предварительный проект строительства автомобильной дороги «Орбитальная-2» в Ростове. Итоговый проект планируется направить на экспертизу до конца июня текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дорога протяженностью 4,5 км оптимизирует транспортные потоки в направлении микрорайона Суворовский. По ней можно будет выехать на улицу Обсерваторную. Местные жители теперь смогут беспрепятственно добираться в Северный жилой массив, на Северный объезд донской столицы и Темерник. Дорога планируется четырхполосной. Кроме того будут созданы тротуары и велосипедная дорожка.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года застройщик мкр. Суворовский и региональный минтранс подписали соглашение о проектировании дороги на участке от районной магистрали №2 кв II-1 до ул. Обсерваторной. Подрядчиком проекта выступает «КраснодарИнвестСтрой».

Анастасия Ермолаева