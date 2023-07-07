В Курганской области избран новый глава Шадринского округа

Депутаты думы Шадринского округа Курганской области выбрали нового главу муниципалитета. Им стал Дмитрий Жуков, с 9 июля исполнявший обязанности руководителя. Голосование состоялось на заседании 7 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на пост главы округа претендовали пять человек. На заседании из них присутствовали трое: Дмитрий Жуков, Олег Колесников и Алексей Паршуков. Они представили свои программы. После чего депутаты приступили к голосованию. На следующей неделе избранный глава вступит в должность.

Дмитрию Жукову 41 год. Он родился в Куртамышском районе Курганской области. В 2004 году окончил Троицкую ветеринарную академию. Затем работал в Каргапольском РОВД оперуполномоченным уголовного розыска. В 2007 году перешел на работу в Каргапольскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, а в 2013 году возглавил ее. В 2020 году стал начальником Шадринской ветстанции. В 2015-2020 годах был депутатов Каргопольской районной думы, в 2022-м избран депутатом думы Шадринского округа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов в мае этого года досрочно по собственному желанию сложил полномочия. Это произошло после масштабных природных пожаров, во время которых сгорели деревни Юлдус и Плоское. Последнюю, состоявшую из порядка 70 домов, верховой пожар уничтожил полностью. В Юлдус сгорели 228 жилых домов, чуть более 100 уцелели.

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