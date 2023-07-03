Доходный дом Александра Дальберга и Иоганны Кохендерфер признали региональным памятником

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров подписал распоряжение, согласно которому «Дом А.Д. Дальберга, И.А. Кохендерфер» на Большом проспекте П.С. получает статус объекта культурного наследия. Он будет утвержден в едином государственном реестре в качестве памятника регионального значения, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

В документе отмечается, что фасад здания выполнен в соответствии с традициями архитектуры ХХ века. В доме присутствуют парадная лестница овальной формы и подлинные элементы декоративного-художественного оформления доходных домов.

Здание считается последним домом Большого проспекта П.С., который расположен на пересечении с набережной реки Карповки. Таким образом, объект становится частью углового ансамбля квартала.

В первой половине ХХ века в доме проживали известные петербургские ученые. Например, профессор Женского медицинского института Константин Скробанский и начальник кафедры общей хирургии Военно-медицинской академии Николай Еланский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что статус памятника в Петербурге получит также доходный дом Петрова на Загородном проспекте.

Татьяна Князькова

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