Вход на показы в летнем кинотеатре «Горький fest» сделали свободным

Организаторы «Горький fest» отменили обязательную регистрацию на показы в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной, сообщили на странице фестиваля во «ВКонтакте». Теперь посмотреть фильмы сможет любой желающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Летний кинотеатр откроется в субботу, 8 июля. Экран установят между седьмым и восьмым причалом. В программе:

8 июля «Прогулка» Алексея Учителя и «Хороший мальчик» Оксаны Карас;

9 июля «Самогонщики», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая и «Каникулы строгого режима» Игоря Зайцева;

10 июля «О чем говорят мужчины» Дмитрия Дьяченко и «Непосредственно Каха» Виктора Шамирова;

11 июля «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая и «Грозный папа» Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова;

12 июля «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Горько!» Жоры Крыжовникова.

Фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Кинопоказы также запланированы на стадионе «Нижний Новгород», в центре культуры «Рекорд» и Театре драмы, на них нужно предварительно регистрироваться.

Елена Ковалева