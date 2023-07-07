На юге КАД перекрыли движение по внешнему кольцу

В пятницу, 7 июля, на юге Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД и дорожные службы без предварительного уведомления перекрыли движение транспорта по внешнему кольцу КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. На этом участке копится пробка, сообщает «Фонтанка».

Как рассказали изданию в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это произошло в 13:02 на 77-м километре внешнего кольца. Причина перекрытия пока уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из дорожных работ в грядущие выходные движение будет ограничено и перекрыто в шести районах Петербурга.

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