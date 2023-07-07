В шести районах Петербурга в выходные закроется или ограничится движение транспорта

По восьми адресам в шести районах Санкт-Петербурга до конца текущей недели будут введены ограничения на проезд. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, Кондратьевский проспект на участке от проспекта Металлистов до улицы Васенко сузят до одной полосы по направлению к улице Васенко, ограничения будут действовать 8 и 9 июля. До 21 июля также ограничивается движение по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до путепровода над улицей Морской Пехоты (до 13 июля), по Пионерскому переулку возле домов 8-10 в поселке Александровская и по проспекту Обуховской Обороны возле дома 92 (до 10 июля).

Кроме того, 8 и 9 июля полностью закрывается движение по Большой Пороховской улице в направлении от проспекта Энергетиков к Среднеохтинскому проспекту и по улице Чистякова от улицы Глинки до Железнодорожной улицы в Пушкине. До 10 июля — по улице Тельмана возле проспекта Большевиков.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте