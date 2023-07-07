Полиция нашла девушку, купившую алкоголь детям в Первоуральске

Сотрудники полиции подразделения по борьбе с экономическими преступлениями нашли девушку, которая накануне приобрела в нескольких торговых точках спиртные напитки разной крепости детям в Первоуральске, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По статье 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя) ей грозит штраф до 3 тыс. руб.

Напомним, предварительно, 6 июля группа подростков 2009 и 2010 годов рождения на берегу пруда в пос. Пильная распивали напитки, которые купила их совершеннолетняя знакомая. После этого детям стало плохо, и их госпитализировали. В крови у детей обнаружен этанол. По данным минздрава, из больницы выписаны восемь детей, двое — продолжают лечение.

В настоящее время 20-летняя девушка доставлена в здание территориального ОВД, ее опрашивают. Как рассказал полковник Горелых, сначала по просьбе подростков она купила в трех магазинах около 20 бутылок пива, затем приобрела три бутылки водки «Березка», а еще чуть позже — бутылку коньяка, бутылку ликера и еще семь бутылок пива.

В отношении родителей пострадавших планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ (административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Расследование инцидента находится на личном контроле начальника свердловского главка МВД Александра Мешкова.

Дарья Башлыкова

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