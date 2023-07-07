Восемь детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске, выписали из больницы

Роспотребнадзор Свердловской области ведет расследование группового отравления детей спиртосодержащей продукцией в Первоуральске. В пресс-службе управления сообщили, что в крови у детей обнаружен этанол. По данным регионального минздрава, из педиатрического отделения ДГБ Первоуральска выписаны восемь детей в удовлетворительном состоянии, двое — продолжают лечение.

Напомним, по данному факту отравления детей проверка проводится прокуратурой и СКР. Предварительно, 6 июля группа подростков 2009 и 2010 годов рождения на берегу пруда в пос. Пильная распивали напитки, которые купила их совершеннолетняя знакомая. После этого детям стало плохо, и их госпитализировали.

Диана Сунагатуллина

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