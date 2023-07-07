Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что двигало основателями Центра визуальной культуры при его создании, а также о выставляемых там арт-объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beton Фото: Beton

В апреле 2022 года на Якиманской набережной открылся Центр визуальной культуры Beton. Практически напротив стрелки Болотного острова и памятника Петру I. Вы, наверное, скажете, что несвоевременно… Связи с Европой и Америкой, на которые во многом было ориентировано творчество сооснователя Центра Beton, фотохудожника Ольги Мичи, заморожены, а как надолго, бог знает! Ольга известна созданием нескольких серий работ, посвященных африканским маскам-реалиям. Это технологично и очень зрелищно.

Слово Ольге Мичи: «С 2011 года я работаю в области фотографии. В течение последних шести лет я довольно часто выезжала в Европу по делам публикации книги и неоднократно была на различных крупных ярмарках, таких как Art Basel, Paris Photo. Я многократно задавалась вопросом, почему в России нет серьезных центров, которые будут заниматься авторскими отпечатками. И вот такой центр мы в итоге создали. В нашей коллекции на данный момент около 11 тыс. отпечатков, начиная от 1842 года по сегодняшний день».

А вот что говорит другой сооснователь Центра, коллекционер с 30-летним стажем Алексей Логинов: «Мы в нашем Центре работаем не с изображениями, а непосредственно с отпечатками». То есть только оригинальные арт-объекты: пленки, дагерротипы и прочие оригиналы. И это очень важно.

Сооснователи показали мне часть своей уникальной коллекции, из которой, конечно, особенно впечатляет подборка самых ранних российских дагерротипов, датируемых 1840-ми (вообще, первая дата — 1842 год!). Их больше десятка. Такой коллекцией уж не знаю, кто сможет похвастать в России. Мне оказался очень любопытен подход организаторов к экспонированию фотопроизведений: они легко миксуют старое и новое фото.

Сейчас в зале Beton открыта выставка «Помним! Навсегда?». Она о городских памятниках, которые в нашей стране всегда легко снимали и заменяли. И в начале XX века, и в конце, и даже в XXI… Как же блестяще смотрятся на фоне исторических предшественников — Буллы, например, — наши современники: Чежин, Борисов, Мухин.