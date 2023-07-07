В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе

При взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области шесть человек погибли и двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как сообщает информагентство со ссылкой на источник, происшествие случилось во время ремонтных работ. В момент взрыва выполнялся демонтаж оборудования в цехе предприятия.

В региональном ГУ МЧС и на заводе ситуацию не комментируют.

Ранее на Чапаевском механическом заводе произошел взрыв в феврале текущего года. Сдетонировала взрывчатка. В результате происшествия один человек погиб и три получили ранения.

Георгий Портнов