«Астерия» выбрала разработчика проекта реконструкции фуд-корта в ТРЦ «Алатырь»

Компания «Астерия» (входит в состав инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей»), которая управляет ТРЦ «Алатырь», определилась с разработчиком проекта реконструкции фуд-корта. Как рассказали 66.ru в компании, соответствующий проект уже готовит архитектурное бюро «Правда».

Общая площадь пространства составит 2 тыс. кв. м, на площадке 400 посадочных мест. Администрация торгового центра планирует открыть три новых ресторана и пять корнеров. Также на площадке планируют установить сцену.

Ранее директор «Алатыря» Ксения Бельская рассказала «Ъ-Урал», что администрация ТРЦ пригласила разместиться на площадке четыре новых ресторана при условии, что их концепции изначально будут вписаны в проект реконцепции. Речь шла о популярных заведениях «Своя компания», «ХочуПури», «Вилка-ложка» и «IL Патио».

Строительные работы планировали начать этим летом, а открыть фуд-корт — к осени 2023 года.

Диана Сунагатуллина

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