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В ярославском дептрансе осудили поведение водителя автобуса

В Ярославле автобус, работающий на маршруте №178, не вышел на линию, при этом поведение водителя пассажиры назвали некорректным. Видео общения водителя с пассажирами появилось в социальных сетях, а потом в СМИ. В областном департаменте транспорта разъяснили ситуацию в комментарии для «Ъ-Ярославль».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Утром 7 июля в соцсетях, а потом и в СМИ появилось видео, снятое в салоне автобуса №178 на конечной остановке «Ярославский автовокзал». Снимающая ролик пассажирка отказывается покидать автобус, потому что уже оплатила проезд. Она считает, что шофер намеренно не хочет ехать. В ответ водитель сообщает, что транспортное средство сломано и не может выйти на маршрут. При этом осуществлять движение до гаража он готов.

Перевозчиком на маршруте №178 является ООО «Транспорт Ярославии». Ситуацию с невыходом автобуса в рейс прокомментировали в областном департаменте транспорта.

«7 июля автобус, курсирующий по маршруту №178, пришел на остановку с опозданием на 2 минуты. Транспортное средство действительно было неисправно, что подтверждается заявкой контролера технического состояния. В любом случае, такое поведение водителя неприемлемо. "Транспорт Ярославии" приносит извинения пассажирам. С водителем будет проведен дополнительный инструктаж о правилах перевозки и соблюдении культуры обслуживания пассажиров»,— прокомментировали ситуацию в дептрансе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле будет проведена аттестация водителей общественного транспорта по культуре поведения.

Алла Чижова

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