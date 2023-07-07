Водителей автобусов в Ярославле аттестуют по культуре поведения

В Ярославле будет проведена аттестация водителей общественного транспорта по культуре поведения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области Автобус в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области

Вопрос обсуждался на встрече заместителя мэра Ярославля Николая Степанова с руководством регионального департамента транспорта и ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», которое является заказчиком по государственным контрактам на перевозки общественным транспортом в Ярославле. Представители областных структур рассказали, что планируют переобучение водителей общественного транспорта, а также их «аттестацию по соблюдению социальных норм и культуры поведения».

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в мэрии ежемесячно систематизируют жалобы на работу общественного транспорта. В июне на некультурное поведение водителей поступило 100 жалоб. Всего в первый месяц лета на общественный транспорт в Ярославле в социальных сетях пожаловались 772 раза.

Андрей Иванов