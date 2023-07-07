Новый стадион «Динамо» в Краснодаре откроют в августе

Спортивный комплекс «Динамо» в Краснодаре возобновит работу в августе текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Обновленный комплекс оснащен трибуной на 3,5 тыс. мест, открытыми спортивными полями с зонами разминки, теннисными кортами, секторами легкой атлетики и двумя полями для мини-футбола.

В здании «Динамо» расположены залы для бокса и силовых тренировок, борьбы, игры в волейбол и гимнастики.

Реконструкция стадиона «Динамо» в Краснодаре началась еще в 2007 году. Срок работ неоднократно переносили в связи с юридическими сложностями. Завершить работы удалось к концу июня текущего года.

Анастасия Донскова

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