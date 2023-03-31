Бывший директор «Самсона» построит новый жилой комплекс в Каменке

Экс-миллиардер и бывший директор завода «Самсон» Хамзат Арсамаков планирует построить новый ЖК в Каменке стоимостью около 1,5 млрд руб. Об этом 31 марта пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, ООО «Специализированный застройщик «Приморский 78» подало заявку в градостроительную комиссию Петербурга (ГРК) на согласование строительства нескольких объектов в Каменке — между проспектом Королева и Парашютной улицей. Компания планирует возвести два жилых дома, а на первых этажах во встроенных помещениях открыть поликлиники. Общая площадь будущего ЖК может составить до 20 тыс. кв. м. В строительство вложат 60-80 тыс. руб. за кв. м. жилья, оценивает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в регионе Сергей Дуванов.

«Обращение рассмотрено на заседании рабочей группы, где принято решение о вынесении на ГРК. До настоящего времени обращение не рассматривалось на заседании ГРК»,— рассказали в комитете. Отмечено также, что архитектурно-градостроительный облик уже согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре.

По данным СПАРК, единственным учредителем и гендиректором застройщика является бывший директор мясокомбината «Самсон» Хамзат Арсамаков. Несколько лет назад завод в результате конфликта ушел другому мясокомбинату — «Всеволожскому». Позднее господин Арсамаков основал ЗАО «Дворец на Английской», который владеет зданием на Английский наб., 8 (Галерная, 7А), однако сейчас компания является банкротом. В настоящий момент он инвестирует в производство одноразовой биоразлагаемой посуды и упаковки Vegware на заводе ООО «Микспак» и в ООО «Интес».

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