В Приангарье из-за паводка подтопленными остаются более 400 участков

В Иркутской области из-за паводка, вызванного обильными дождями, подтопленными остаются 403 приусадебных участка в населенных пунктах и садоводствах шести районов и двух городов, с мест проживания эвакуировано более 100 человек. Как сообщает региональное управление МЧС России, гидрологическая обстановка на этих территориях остается на особом контроле.

«Наиболее сложной остается обстановка в Ангарском городском округе, где подтоплено около 280 приусадебных участков. Для того чтобы снизить негативные последствия паводков в этом районе, Енисейским бассейновым водным управлением снижены сбросные расходы Иркутской ГЭС до 2400 кубических метров в секунду»,— уточняется в сообщении.

Также отмечается, что, несмотря на постепенный спад воды на подтопленных территориях, в регионе «сохраняется неблагоприятный метеорологический прогноз». В частности, прогнозируется повышение уровня воды в реке Ия в районе города Тулун до отметок 750–780 см при критической отметке 750 см. По данным на сегодня, 7 июля, уровень воды в реке составляет 710 см.

Влад Никифоров, Иркутск